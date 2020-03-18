Украинский бизнесмен создает сеть заведений нового формата

Рафал Шиманский — украинский предприниматель и основатель инновационного заведения нового формата AppFood, решился развить свою сеть и готовится к открытию нового AppFood во Львове.

Накануне нового года 2020 во Львове открылся первый AppFood, который сразу добился расположения посетителей. Заведение с необычным форматом и полностью автоматизированным сервисом — стало первым как на украинском, так и на европейском рынке. Главная цель ресторана — предоставить ненавязчивый, быстрый и современный сервис. Именно на таких ценностях выстраивалась идея AppFood.

Для современного человека, который давно ушел в мир диджитализации и привык проводить большую часть времени со смартфоном в руках, AppFood несет большую ценность и комфорт. Заведение без персонала, где официант — ваш собственный смартфон.

Такая идея пришла к Рафалу не просто так. Он, как бизнесмен и IT-специалист, понимает потребности людей. Современный человек — интроверт, который предпочтет телефон живому общению с персоналом.

К тому же, по мнению самого Рафала, официанты значительно влияют на качество сервиса, а из-за плохого настроения или собственных проблем часто портят впечатление посетителей. Чтобы избавиться от негативного опыта, Рафал полностью убрал из сервиса человека, автоматизировав все процессы.

Сделать заказ в AppFood можно через одноименное приложение. Чтобы посетителям было легче, в самом интерьере заведения, на столах и стенах, размещены QR-коды, по которым гости могут загрузить приложение прямо на месте.

Интерьер заведения в целом заслуживает отдельного внимания, ведь именно цветные комиксы и яркий дизайн привлекают молодую аудиторию. Кроме того, заведение технологически оснащено, демонстрируя AppFood, как прогрессивное пространство. На каждом столе можно найти беспроводное зарядное устройство. Еда в ресторане доставляется к гостям на движущейся ленте. У столов находятся дозаторы с антисептиком, чтобы лакомиться было безопаснее, а также в заведении живет собственный герой AppMan, призывающий гостей сортировать мусор и заботиться о чистоте окружающей среды.

Большую роль играет кухня AppFood, в меню представлены блюда почти как дома, большинство из них — традиционная польская кухня. Некоторые рецепты разработаны семьей основателя, а также шеф-поваром заведения. Гости могут попробовать польскую запеканку AppZap, которая подается с сыром, грибами и луком. Большой выбор супов AppSoup. Мясные блюда, которые едят с картофелем фри AppChips. А также вкусные пончики с ягодными начинками AppDonut и мороженое собственного производства AppIce.

Поскольку AppFood сразу пришелся по душе и стал популярным местом не только для перекуса, но и отдыха, уже в конце марта Рафал открывает второй ресторан.

Новый AppFood, с измененным дизайном и дополнительным мясным блюдом AppKebab, в целом сохраняет концепцию с первоочередной задачей — сделать жизнь гостей немного легче. Заведение открывают в деловом центре Львова, по адресу ул. Научная 7а.