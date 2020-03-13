Суд отправил под домашний арест фигуранта инцидента с участием Сивохо

Адвокат утверждает, что во время презентации Национальной платформы примирения и единства Сивохо охраняли представители Управления госохраны.

Подозреваемому в хулиганстве во время инцидента с внештатным советником секретаря СНБО Сергея Сивохо Александру Демидову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров. Судья Виталий Писанец избрал меру пресечения для Демидова в виде круглосуточного домашнего ареста, тогда как адвокат просил суд вообще не избирать меру пресечения для Демидова, а народный депутат Михаил Бондарь согласился принять Демидова на поруки.

Кроме того, в ходе судебного заседания адвокат Эдуард Вербинец заявил, что на видеосъемке видно, что Демидов не совершал хулиганских действий по отношению к Сивохо или к тем, кто его охранял. По словам адвоката, Сивохо охраняли представители Управления государственной охраны.

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Как сказал Вербинец, работники УГО фигурируют в качестве свидетелей, которые были допрошены следователем Нацполиции. Адвокат заявил, что будет подавать апелляционную жалобу на это решение.

Сам подозреваемый заявил в зале суда, что он родом из Донецка, участник российско-украинской войны и пришел на мероприятие к Сивохо, потому что ему "стало интересно".

Как сказал Демидов, его возмутили слова Сивохо о примирении и прощении. "Мы что, должны простить Путина и его армию?" - спросил подозреваемый.

Также он добавил, что между ним и Сивохо возникла перепалка, и признал, что сорвал плакат с названием события, а затем вышел. Демидов отметил, что никого не толкал и ни с кем не дрался.

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Как сообщал УНИАН, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули Сивохо.

После этого эти люди пытались скрыться, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.