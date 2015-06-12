Статус участника боевых действий уже получили почти 54 тысячи военных
Сейчас статус участника антитеррористической операции получили уже свыше 53,6 тысячи украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.
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"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили уже 53 тысячи 675 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно участвовали в проведении антитеррористической операции", - сказала она.
Гаврилюк также отметила, что оборонным ведомством инициируются изменения в законодательство, суть которых заключается в том, чтобы боец, получивший ранение в зоне АТО, автоматически получал статус участника боевых действий. Также планируется, что этот статус можно будет получить уже во время пребывания в зоне АТО, а не по возвращении оттуда.