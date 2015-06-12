Статус участника боевых действий уже получили почти 54 тысячи военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.

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"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили уже 53 тысячи 675 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно участвовали в проведении антитеррористической операции", - сказала она.

Гаврилюк также отметила, что оборонным ведомством инициируются изменения в законодательство, суть которых заключается в том, чтобы боец, получивший ранение в зоне АТО, автоматически получал статус участника боевых действий. Также планируется, что этот статус можно будет получить уже во время пребывания в зоне АТО, а не по возвращении оттуда.