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Золотистый ретривер с одним ушком покоряет Instagram

18:44, 12 марта 2020
Общество
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Соцсети покоряет золотистый ретривер с одним ухом / Фото: instagram.com/goldenunicornrae/

Песик потерял свое левое ухо во время рождения, и с ростом четвероногого правое ухо переместилось на темя, говорят владельцы песика на странице в Instagram.

За такой необычный вид юзеры сразу дали Рею другое прозвище - Единорог.

Несмотря на то, что у него только одно ушко, Рей любит активный отдых: часто гуляет с хозяйкой и играет в фрисби.

На платформе TikTok собака стала настоящей звездой. Видео с ретривером собрало более трех млн просмотров.

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