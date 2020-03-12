Золотистый ретривер с одним ушком покоряет Instagram

Пес любит активные игры и прогулки.

Золотистый ретривер по кличке Рэй, который имеет одно ушко на затылке, завоевывает благосклонность подписчиков в соцсети.

Песик потерял свое левое ухо во время рождения, и с ростом четвероногого правое ухо переместилось на темя, говорят владельцы песика на странице в Instagram.

За такой необычный вид юзеры сразу дали Рею другое прозвище - Единорог.

Несмотря на то, что у него только одно ушко, Рей любит активный отдых: часто гуляет с хозяйкой и играет в фрисби.

На платформе TikTok собака стала настоящей звездой. Видео с ретривером собрало более трех млн просмотров.