В Крыму после обысков ФСБ задержала четырех татар (фото)

Им вменяют участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

В результате обысков в оккупированном Росией Бахчисарае задержаны пятеро крымских татар, одного из них после допроса отпустили.

Читайте такжеВ Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татарОб этом в Facebook сообщила крымскотатарская активистка Лутфие Зудиева.

Она отметила, что по состоянию на 10:30 были задержаны Энвер Мустафаев, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов и братья Сейтумер и Осман Сейтумеровы.

"Сегодня сотрудники ФСБ сфабриковали ещё одно политически мотивированное дело - третья Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир", - написала Зудиевой.

По словам активистки, всем задержаным инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, а Сейтумеру Сейтумерову, который с конца 2017 года переехал в Киев, - по ч.1 ст.205.5 (организация деятельности террористической организации) УК РФ.

Позже Зудиева уточнила, что 66-летнего Мустафаева после допроса отпустили из здания ФСБ РФ.

По ее словам, обыски в других домах продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, в местах компактного проживания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские силовики проводят обыски.

По факту незаконных обысков прокуратура АРК открыла уголовное производство.

Читайте такжеКулеба об обысках в домах крымских татар: все действия фиксируемСправка УНИАН. 12 октября 2016 году в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам.

24 декабря Верховный суд РФ «смягчил» приговор: Абдуллаеву – на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову – на 13,5, Джемаденову и Салединову – на 11,5.

13 февраля 2020 года мать братьев Абдуллаевых сообщила, что 10 февраля их этапировали из СИЗО, расположенного в Таганроге Ростовской области, однако работники следственного изолятора не сообщили, куда отвезут политзаключенных. После этого крымские татары пробыли несколько недель в СИЗО Уфы, откуда их этапировали 7 марта.