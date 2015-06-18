Завтра северный ветер принесет в Украину прохладу, местами будет +15

Дожди с грозами наиболее вероятны в восточных областях, на юге, в западной части. На остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-12, в горах 4-9 градусов тепла, днем ​​20-25, местами 16-21 градус тепла.

В северных областях в Киевской и Житомирской будет преобладать сухая погода, в Черниговской области местами пройдут дожди, в Сумской области - дожди достигнут значений умеренных. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем ​​20-25, местами 15-20 градусов тепла.

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В центральной части дожди вероятны только в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-26 градусов тепла.

В восточных областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16, днем ​​21-26 градусов тепла.

В южной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17, днем ​​20-26 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем ​​21-23 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.