Завтра северный ветер принесет в Украину прохладу, местами будет +15
В пятницу, 19 июня, в Украине северный ветер принесет прохладную погоду, местами на северо-востоке и в западных областях температура составит 15-20 градусов тепла.
Дожди с грозами наиболее вероятны в восточных областях, на юге, в западной части. На остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-12, в горах 4-9 градусов тепла, днем 20-25, местами 16-21 градус тепла.
В северных областях в Киевской и Житомирской будет преобладать сухая погода, в Черниговской области местами пройдут дожди, в Сумской области - дожди достигнут значений умеренных. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем 20-25, местами 15-20 градусов тепла.
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В центральной части дожди вероятны только в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 20-26 градусов тепла.
В восточных областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.
В южной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-26 градусов тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.