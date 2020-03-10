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Полтысячи людей исполнили гимн Украины на площади Рынок во Львове (видео)

18:18, 10 марта 2020
Общество
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Флешмоб по исполнению гимна в сердце Львова / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такой флешмоб организуют 6 год подряд. В этом году приурочили его к 155-й годовщине первого публичного исполнения гимна.

В начале акции развернули огромный сине-желтый флаг, который сшили в прошлом году специально к этому событию. Держали его курсанты – будущие полицейские.

Исполняли гимн в обеденное время, чтобы как можно больше людей могли приобщиться. К акции привлекли муниципальный хор и оркестр. Вместе спели все три куплета.

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