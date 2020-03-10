Полтысячи людей исполнили гимн Украины на площади Рынок во Львове (видео)
18:18, 10 марта 2020Общество
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Флешмоб приурочили его к 155-й годовщине первого публичного исполнения гимна.
Флешмоб по исполнению гимна в сердце Львова / скриншот
На площади Рынок во Львове почти полтысячи людей исполнили гимн Украины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Такой флешмоб организуют 6 год подряд. В этом году приурочили его к 155-й годовщине первого публичного исполнения гимна.
В начале акции развернули огромный сине-желтый флаг, который сшили в прошлом году специально к этому событию. Держали его курсанты – будущие полицейские.
Исполняли гимн в обеденное время, чтобы как можно больше людей могли приобщиться. К акции привлекли муниципальный хор и оркестр. Вместе спели все три куплета.
На площади Рынок во Львове собралось более полутысячи людей, чтобы вместе спеть гимн Украины
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