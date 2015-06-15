Доноры Днепропетровской области сдали почти 3 тысячи литров крови для бойцов АТО
Отмечается, что благодаря донорам удалось спасти жизни 500 военнослужащих, доставленных в медицинские учреждения области.
С начала проведения антитеррористической операции доноры Днепропетровской области сдали почти 3 тыс. литров крови для раненых украинских военных.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, благодаря этому удалось спасти жизнь 500 военнослужащих, доставленных в медицинские учреждения области.
По данным главного врача Днепропетровской областной станции переливания крови Антонины Сердюк, с начала АТО количество доноров в регионе увеличилась в 1,5 раза.
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«Если в 2013 году мы принимали 45 тысяч доноров, то в 2014 году это количество возросло на 20 тысяч. В целом кровь для раненых сдали 6,5 тыс. человек. Это позволило спасти жизнь 500 бойцов», - подчеркнула Сердюк.
По информации пресс-службы ОГА, сегодня по случаю Всемирного дня донора десять активистов Днепропетровской области получили награды председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Среди них 24-летний Александр Котов, который сдавал кровь почти 20 раз.
Еще 4 жителей Днепропетровской области получили удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор Украины». Присутствовал на мероприятии и единственный в стране почетный донор - Герой Украины, житель Днепропетровска Владимир Николаев. Сегодня донор сдал кровь в 701-й раз.