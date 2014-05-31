Батальон "Днепр" сдал кровь для пострадавших на Донбассе

Накануне в больнице сообщили, что нужна кровь для раненых бойцов, которых привезли на лечение из зоны боевых действий на востоке. А сегодня пункт сбора крови, который должен был начать работу в десять утра, пришлось открыть в шесть, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Большинство людей пришли сдавали кровь впервые. В очереди - студенты, предприниматели, спасатели, спортсмены, домохозяйки, чиновники. Кое-кто пришел сдавать кровь в вышиванках. Около десяти утра сдавать кровь приехали бойцы батальона "Днепр", люди решили пропустить их без очереди и аплодировали им.

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Остальным в ожидании манипуляции пришлось простоять не один час, но людей это не испугало. Чтобы не томиться, доноры развлекают себя хоровым исполнением гимна Украины.

Тем временем, сотрудникам донорского пункта было никогда отдохнуть. Говорят, что столько людей здесь еще никогда не было. Они отправили на станцию переливания крови 30 контейнеров - это почти 15 литров крови и это - всего за три часа, а очередь желающих только увеличивалась. Люди волновались, что не успеют до конца рабочего дня, но медики успокоили, что готовы работать сверх нормы.