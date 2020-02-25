Обращений об эвакуации от украинцев в Италии не поступало - консул

Посол Украины в Италии рекомендует украинцам по возможности отложить поездки именно в северные области страны, где зафиксированы очаги распространения вируса.

Третий день на севере Италии принимают чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса, инфицированных граждан Украины не зарегистрировано.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов, пишет Радіо Свобода.

По его словам, представители украинской общины сохраняют спокойствие, не паникуют, не поступало ни одного обращения с просьбой посодействовать вернуться домой из-за эпидемии COVID-19.

Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, с 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане приостановило прием граждан на неопределенный срок с целью избежания скопления людей, чтобы не разносить инфекции за пределы региона, в котором выявлено наибольшее количество инфицированных. При этом сотрудники консульства продолжают работать в обычном режиме телефон работает круглосуточно, выдают только актуальные документы в экстремальных случаях.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда возобновится прием граждан", - сказал Роман Горяйнов.

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Дипломат советует соотечественникам придерживаться рекомендаций местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить поездки именно в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.

"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации по охране здоровья. Главная задача - не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", - сообщил Евгений Перелыгин.

Дипломаты сотрудничают с итальянцами об отмене или переносе международных представительских мероприятий, где должны были участвовать украинские делегации. Речь идет о бизнес-форуме в Милане "Италия-Восточная Европа", в области Марке - Форум образовательных проектов и в Риме - мероприятие в рамках Всемирной продовольственной программы.

На пресс-конференции в Риме 25 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал не бояться посещать полуостров. "Италия - безопасная страна, по которой можно путешествовать и заниматься туризмом: есть только отдельные районы с ограничительными мерами. Возможно, это страна безопаснее, чем другие", - заявил Конте.