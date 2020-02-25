Обращений об эвакуации от украинцев в Италии не поступало - консул
Третий день на севере Италии принимают чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса, инфицированных граждан Украины не зарегистрировано.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов, пишет Радіо Свобода.
По его словам, представители украинской общины сохраняют спокойствие, не паникуют, не поступало ни одного обращения с просьбой посодействовать вернуться домой из-за эпидемии COVID-19.
Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, с 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане приостановило прием граждан на неопределенный срок с целью избежания скопления людей, чтобы не разносить инфекции за пределы региона, в котором выявлено наибольшее количество инфицированных. При этом сотрудники консульства продолжают работать в обычном режиме телефон работает круглосуточно, выдают только актуальные документы в экстремальных случаях.
"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда возобновится прием граждан", - сказал Роман Горяйнов.
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Дипломат советует соотечественникам придерживаться рекомендаций местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить поездки именно в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.
"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации по охране здоровья. Главная задача - не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", - сообщил Евгений Перелыгин.
Дипломаты сотрудничают с итальянцами об отмене или переносе международных представительских мероприятий, где должны были участвовать украинские делегации. Речь идет о бизнес-форуме в Милане "Италия-Восточная Европа", в области Марке - Форум образовательных проектов и в Риме - мероприятие в рамках Всемирной продовольственной программы.
На пресс-конференции в Риме 25 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал не бояться посещать полуостров. "Италия - безопасная страна, по которой можно путешествовать и заниматься туризмом: есть только отдельные районы с ограничительными мерами. Возможно, это страна безопаснее, чем другие", - заявил Конте.