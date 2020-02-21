Привозил алкоголь митингующим: стало известно о задержании провокатора в Новых Санжарах (видео)

В Новых Санжарах задержали человека, который привозил алкоголь для митингующих и еще нескольких провокаторов из других областей.

В Полтаве местная власть обсуждает все, что произошло накануне в Новых Санжарах.

Это экстренная сессия в стенах облсовета, говорится в сюжете ТСН.

Отчитываются глава области, начальник полиции и заместитель министра здравоохранения. Чаще всего звучат вопросы: кто завозил алкоголь и провокаторов, и почему жителям до последнего не рассказывали о намерении привезти именно сюда эвакуированных из Китая украинцев.

Так на обсуждении сообщили, что сейчас задержали человека, который привозил алкоголь для митингующих и еще нескольких провокаторов из других областей.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары в тот же день вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. На месте Гончарук заверил, что все эвакуированные из Китая граждане, находящиеся в медцентре, прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

Сотрудники Госпогранслужбы в целом оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета – 22 члена экипажа и сопровождающий медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.