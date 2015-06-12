Аваков в пятницу расскажет о ходе расследования причин пожара на нефтебазе под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

«Завтра мы проведем заседание правительства. Заслушаем последнюю информацию по тушению и локализации пожара. И самое главное, это выводы из этого пожара - материально-техническое обеспечение, новые пожарные машины, новая техника и необходимое материальное обеспечение для ГСЧС», - заявил он.

Читайте такжеМВД возбудило уголовное дело по факту пожара на нефтебазе под Киевом«Завтра Арсен Аваков уже проинформирует о состоянии расследования уголовного дела и привлечения к ответственности лиц, виновных в этом страшном пожаре», - добавил Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову привлечь к уголовной ответственности директора и главного инженера горящей нефтебазы под Киевом.