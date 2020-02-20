Минобороны усовершенствует механизм начисления материальной помощи военным

В 2019 году не более трети военных получили такую материальную поддержку от государства.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что механизм начисления денежной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов будет усовершенствован.

Об этом говорится в официальной позиции Минобороны относительно указанных выплат.

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«Анализ реального состояния выплаты в 2019 году военнослужащим Вооруженных сил Украины материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов показал, что ее получили не более трети военных. Не были сформированы четкие критерии выплат такой помощи, что способствовало предвзятым и субъективным подходам на этапе ее распределения непосредственно в воинских частях. С одной стороны, это вызвало социальное напряжение в ВСУ, а с другой - способствовало коррупционным проявлениям», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что при этом подобная ситуация имела место не один год подряд.

В то же время сообщается, что во избежание негативных явлений в воинских коллективах, с учетом имеющегося финансового ресурса по фонду денежного обеспечения военнослужащих в 2020 году, приказом Минобороны от 18 февраля 2020 года № 45 установлена выплата военнослужащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада по их воинскому званию.

В ведомстве считают, что такой подход значительно увеличит количество военных, которые смогут получить помощь - потенциально до 100%, и улучшит прозрачность и справедливость процесса ее выплаты.

«Вместе с тем, с учетом существующих размеров окладов по воинскому званию продолжается работа по совершенствованию процедуры выплаты материальной помощи. В частности, специально созданная экспертная группа должна определить случаи, требующие обязательной выплаты помощи, и четкие критерии при принятии соответствующих решений для руководителей, командиров воинских частей», - отметили в Минобороны.

Отмечается, что по результатам работы экспертной группы будут внесены изменения в приказ Министерства обороны от 18 февраля 2020 года.

Также в ведомстве создана рабочая группа под руководством первого заместителя министра обороны, которая нарабатывает концептуальные изменения в системе денежного обеспечения военнослужащих по принципам Альянса, где размер денежного обеспечения и материальной помощи военнослужащего определяется в зависимости от оклада по воинскому званию.