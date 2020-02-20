Из-за ситуации в Новых Санжарах созывают сессию Полтавского облсовета

Для участия в сессии приглашается руководство Минздрава.

Из-за ситуации в поселке Новые Санжары, где местные жители протестуют против приезда в медицинский центр Национальной гвардии на обсервацию эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан, созывается внеочередная сессия Полтавского областного совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Полтавском облсовете, начало сессии запланировано на 10:00 21 февраля.

Глава облсовета Александр Беленький заявил, что для участия в сессии приглашается руководство Министерства здравоохранения Украины, руководство и депутаты громады.

«Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей», - заявил он.

По словам Беленького, местным властям заранее не сообщали о том, что в Полтавскую область доставят на карантин прибывших из Китая граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего он прилетел в Харьков.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, они заблокировали дорогу межрегионального значения.