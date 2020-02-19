В Днепре появится музей Голодомора

Где его разместить - пока не решили.

В Днепре появится тематический музей, посвященный памяти жертв Голодомора.

Соответствующее решение о создании коммунального учреждения приняли депутаты городского совета, сообщает ее пресс-служба.

В планах создать в музее три экспозиции. Первая будет посвящена историческим событиям, которые предшествовали Голодомору, вторая - непосредственно геноциду в Украине и в Днепропетровской области, третья - жизни украинцев после того периода. С созданием экспозиций Днепру будут помогать ученые из Киева.

Где разместится будущий музей - пока не решили.

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Напомним, в Украине 23 ноября почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР. Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 миллиона человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.