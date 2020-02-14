СНБО будет сотрудничать с крупнейшими частными компаниями для противодействия киберугрозам

Сотрудничество будет происходить на постоянной основе на платформе Национального координационного центра кибербезопасности и представителей американских компаний-производителей технологий и оборудования для кибербезопасности и защиты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Аппарат СНБО будет сотрудничать с крупнейшими частными компаниями в противодействии киберугрозам.

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом шла речь в ходе встречи Данилова и представителей крупнейших международных компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

«Такое сотрудничество будет происходить на постоянной основе на платформе Национального координационного центра кибербезопасности (рабочего органа СНБО Украины) и представителей американских компаний-производителей технологий и оборудования для кибербезопасности и защиты: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft и израильской Radware», - говорится в сообщении.

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Данилов подчеркнул необходимость разработки эффективных механизмов такого сотрудничества, и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку этому процессу.

«Кибербезопасность не является проблемой каждого отдельного государства. В случае выявления угрозы мы понимаем, что она может задеть не одну отдельно взятую страну. Совместными усилиями бороться с такими угрозами гораздо эффективнее. Поэтому сейчас нам необходимо наладить механизм сотрудничества в вопросе защиты от киберугроз», - подчеркнул секретарь СНБО.

Отмечается, что во время встречи сотрудники Аппарата СНБО презентовали возможности НКЦК и обсудили вопросы обмена передовым опытом по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество СНБО с частными международными компаниями для развития технической площадки НКЦК.