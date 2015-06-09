Беспилотник снял на видео масштабный пожар на нефтебазе под Киевом
17:17, 09 июня 2015Общество
6180 0
В интернете опубликовали новое видео масштабного пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Васильковом в Киевской области, снятое с помощью дрона.
Под Киевом продолжает гореть нефтебаза / Скриншот
Беспилотник с высоты птичьего полета снял пламя над нефтехранилищем и столб дыма, который видно за десятки километров. Также на записи можно разглядеть полностью уничтоженные огнем резервуары.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
Читайте такжеПод Киевом из-за горящей нефтебазы прошел "черный" дождь, экологи предупредили о кислотном (фото)
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.
Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин считает, что на тушение пожара на нефтебазе возле Василькова уйдут еще примерно сутки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter