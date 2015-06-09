Беспилотник снял на видео масштабный пожар на нефтебазе под Киевом

Беспилотник с высоты птичьего полета снял пламя над нефтехранилищем и столб дыма, который видно за десятки километров. Также на записи можно разглядеть полностью уничтоженные огнем резервуары.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

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Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин считает, что на тушение пожара на нефтебазе возле Василькова уйдут еще примерно сутки.