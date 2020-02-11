Умерла известная украинская журналистка Ольга Шеремет
23:28, 11 февраля 2020Общество
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Ольга Шеремет была известна своими репортажами из Верховной Рады.
Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске / фото: Ольга Шеремет/Facebook
Во вторник, 11 февраля, в Киеве умерла известная украинская журналистка Ольга Шеремет.
О внезапной смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги в Facebook.
Ольга Шеремет была известна своими репортажами из Верховной Рады. В последнее время она работала на «Суспільному».
«Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет - прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов», - написала ее подруга Ирина.
Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске в четверг, 13 февраля.
Причина смерти на данный момент не известна. Ольге Шеремет было всего 40 лет.
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