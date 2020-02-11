В Минветеранов заверяют, что все освобожденные из плена 29 декабря украинцы получили предложения новой работы и жилья

47 человек уже определились с местом проживания и работой.

Все украинцы, освобожденные 29 декабря из плена боевиков на Донбассе, получили предложения новой работы и жилья.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Сейчас всем тем, кто вернулся из плена в конце прошлого года, предоставлены медицинские услуги по обследованию и лечению. Некоторым из них были сделаны сложные офтальмологические и отоларингологические операции... В течение периода лечения и реабилитации с ними работают психологи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минветеранов вместе с областными государственными администрациями предоставили более тысячи предложений освобожденным лицам по месту жительства, в частности в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях. Обычно это общежития семейного типа.

Также, с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностями, квалификацией и пожеланиями.

«Мы индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью», - рассказал начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

Читайте такжеДва экс-"беркутовца" после обмена с ОРДЛО возвратились в Киев – адвокат (фото)

В ведомстве отметили, что не все из освобожденных лиц могут вернуться к полноценной жизни, поскольку еще не получили восстановленных документов или требуют специфического лечения. Они находятся в общежитии в Киеве, а государство и общественные организации покрывают их ежедневные расходы.

«После реабилитации 47 человек уже определились с местом проживания и работой, остальные лица после окончания реабилитации будут размещены в общежитии в г. Киеве до окончательного определения с местом жительства и работой... Они будут находиться там столько, сколько потребуется, чтобы предоставить им полноценную помощь», - подчеркнули в министерстве.

Читайте также"Пленные для них – это товар": экс-узник "ДНР" рассказал, как боевики торгуют людьми

Отмечается, что всем 64 гражданским лицам, которые были освобождены, предоставлена полноценная медицинская помощь, каждому из них обеспечена психологическая реабилитация.

Кроме того, 25 из них организовано восстановление паспорта гражданина Украины, 12 человек восстановили водительское удостоверение, 5 лицам предоставили подробные консультации о возможности восстановления или вступления в заведения высшего образования и один человек проходит курсы подтверждения квалификации врача, 43 лицам даны предложения трудоустройства, 25 лицам предоставлено несколько предложений мест проживания.