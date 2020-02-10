"Там есть что делить": эксперт дал объяснение стрельбе в Мукачево

По словам эксперта, Закарпатье является традиционно "трудным" регионом из-за значительных объемов контрабанды.

Перестрелка в Мукачево – свидетельство сложной криминогенной обстановки не только на Закарпатье, но и в других областях Украины.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя стрельбу в Мукачево 7 февраля, которая произошла на фоне разборок между местными кланами, передает «Обозреватель».

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"Сегодняшняя организованная преступность очень сильно опирается на административный ресурс, в котором задействованы и действующие народные депутаты, и бывшие, и другие чиновники. И тот "узел", который завязан на Закарпатье, демонстрирует тенденцию, свойственную не только этому краю, но и всей Украине", – подчеркнул Шабовта.

Он также обратил внимание, что Закарпатье является традиционно "трудным" регионом из-за значительных объемов контрабанды.

"Там сверхмощный трафик контрабанды. Понятно, что любые попытки его контролировать периодически порождают ситуации его передела и так далее", – отметил эксперт.

По его мнению, местные политики и бизнес тесно связаны с организованными преступными группировками (ОПГ).

"Политики, выходцы из Закарпатья, выросли ногами из организованной преступности. Они от нее не отделены. И в значительной степени бизнес, который внешне якобы прозрачный и официальный, так же имеет криминальную составляющую", – объяснил Шабовта.

"Это невероятно сложная ситуация. Закарпатье – богатый край, там есть что делить. Там несколько кланов, которые всегда между собой выясняли, кто сильнее. К сожалению, это традиция этого края. Над этим надо системно работать. Должны быть задействованы и аналитики СБУ, потому что это прямая угроза безопасности целого региона", – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По данным полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Пострадавших госпитализировали.

Мукачевский горсовет на срочно созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

8 февраля правоохранители задержали лидера и шестерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. Спецоперацию с привлечением спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области проводили в с. Нижние Ворота, Закарпатской области.

Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. В результате спецоперации никто не пострадал.