"Плотина из мешков для удобрений": экс-нардеп рассказал, как после аннексии перекрывали воду в Крым

По словам Сенченко, построить временную плотину из-за отсутствия финансирования из бюджета помогли херсонские аграрии.

После аннексии Крыма для того, чтобы прекратить поставку воды на полуостров через Северо-Крымский канал, тогдашние власти из-за нехватки средств использовали временные сооружения, в частности - плотину из мешков для удобрений.

Об этом рассказал экс-депутат, в 2014 году и.о. замглавы Администрации президента Андрей Сенченко, передает "Настоящее время".

По его словам, перекрыть канал на головном сооружении в Новой Каховке не могли, поскольку по дороге в Крым есть еще два водных канала, которые обеспечивают потребности херсонских аграриев.

"Поэтому нужна была плотина. Я вышел на тогдашнего премьер-министра [Арсения] Яценюка и сказал, что есть смета, нужны деньги. На что получил однозначный ответ, что денег нет, и это все – ерунда. Пришлось где-то уговаривать, где-то поднажать, и именно аграрии Херсонской области в складчину помогли построить временную плотину", - пояснил он.

Как рассказал Сенченко, данное сооружение представляло собой большие полипропиленовые мешки для удобрений. "Когда они наполнены – это куб. Эти кубы наполняли смесью песка и глины. После этого их краном опускали поперек течения канала, выстраивая пирамиду. В основание положили, насколько я помню, четыре или пять кубов, потом на один ряд – меньше. Потом уже верх этого конуса был из одного мешка размером 1,5 на 1,5 на 1,5 метра", - добавил он.

Читайте также"В Ялте и Алуште хуже, чем в Симферополе": Чубаров рассказал о ситуации с водой в оккупированном Крыму

Также Сенченко рассказал, что из-за опасности прорыва диверсантов из Крыма было установлено большое панно, на котором написали о якобы строительстве узла учета подачи воды. "С намеком, что будем продавать им эту воду. Они на это купились. На самом деле мы построили глухую плотину, и никакого узла учета воды, естественно, не пытался делать", - пояснил экс-чиновник.

Как сообщал УНИАН, на днях представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал "спекуляции относительно возможного возобновления водоснабжения в Крым". По его словам, о возобновлении поставки воды до деоккупации Крыма речь не идет.

Позже во фракции "Слуга народа" рассказали, почему сейчас нельзя возобновлять подачу воды в Крым.