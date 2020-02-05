"Субъектом будет кто?": в "Слуге народа" объяснили, почему сейчас нельзя восстанавливать водоснабжение в Крым

В этом году водоснабжение полуострова точно не восстановят, говорит Верещук.

Украина пока не может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым из-за того, что переговоры по данному вопросу придется вести с оккупантом - Российской Федерацией.

Об этом заявила представитель "Слуги народа", нардеп Ирина Верещук в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Я слышала от официальных лиц, что возобновление поставок, например, в этому году, не состоится. Планы могут быть разными, мы можем просчитывать на будущее любые возможные варианты, но пока вопрос не стоит предметно. Я была на совещании на прошлой неделе в Кабинете министров... этот вопрос обсуждался и мы пришли к выводу, что пока мы не можем восстанавливать водоснабжение и обсуждать предметно, потому что субъектом будет кто? - Российская Федерация. В украинском Крыму", - сказала Верещук.

По словам депутата, Россия не признает себя оккупантом, поэтому Украина должна думать о юридических моментах.

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"Они не признают себя оккупантами, а значит нам надо решить юридические предохранители, которые позволят нам на международной арене объяснить свою позицию и в обществе также", - сказала она.

Также Верещук подтвердила, что члены комитета парламента по правам человека и представители правительства намерены посетить административную границу с полуостровом. В частности, побывают на пункте пропуска "Чонгар", а также проверят состояние Северо-Крымского канала. "Вы знаете, что там есть проблема. Поэтому все эти и другие объекты будут посещены", - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал "спекуляции относительно возможного возобновления водоснабжения в Крым". По его словам, о возобновлении поставки воды до деоккупации Крыма речь не идет.