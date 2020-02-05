Арахамия выступил против запрета музыки и фильмов в маршрутках

Политик все же признал, что музыка в транспорте мешает, «потому что ты не можешь сосредоточиться, книжку почитать».

Председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что неправильно вмешиваться государству в то, кто и какую музыку слушает.

Об этом он рассказал в комментарии Эспрессо.

«Это не дело государства вмешиваться в то, кто и какую музыку будет крутить в каком-то транспортном средстве. Чем больше государства в жизни украинцев – тем хуже украинцы живут», – сказал он.

Читайте такжеКива продолжил тему "собаку за коммуналку" (видео)

Арахамия уточнил, что пользуется только метро: «Я пользуюсь общественным транспортом. Но я езжу на метро, там нет музыки, к счастью. А если бы была музыка, я надевал бы наушники», – добавил он.

Политик все же признал, что музыка в транспорте мешает, «потому что ты не можешь сосредоточиться, книжку почитать». Но подчеркнул, что государству нет смысла это регулировать.

«Это неправильно. Ну вот хотят некоторые компании создать как отдельное преимущество, пусть скажут: у нас нет музыки, наша компания такая, у нас маршрутки без музыки. Нет смысла государству это регулировать», – сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, группа депутатов сегодня внесла в Верховную Раду законопроект, который запрещает водителям общественного транспорта включать музыку.