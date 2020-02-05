В центре Одессы демонтировали мемориальную доску советскому политику Калинину

Доску сняли на выполнение закона Украины о декоммунизации.

В центре Одессы демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину (1875 – 1946 годов).

Читайте такжеНа Днепропетровщине демонтировали памятник Калинину: последний в Украине

Как сообщили УНИАН в Южном межрегиональном отделении Украинского института национальной памяти, вчера был демонтирован мемориальный знак, установленный на фасаде здания по улице Гоголя, 5.

На доске было изображение Калинина и надпись: «Здесь в феврале 1922 года выступал с докладом о текущем моменте М. И. Калинин».

Как отметили в отделении, доску сняли во исполнение закона Украины о декоммунизации.

«В Одессе Калинин в 1922 агитировал за сбор средств для некоторых районов РСФСР, которые страдали от неурожая, хотя в это же время голодал юг Украины. Имя Калинина также внесено в список исторических фигур, подпадающих под закон о декоммунизации», - сообщили в отделении.

Справка УНИАН. Михаил Калинин родился и умер в России (1875 – 1946 годы) - председатель президиума Верховного совета СССР (1936-1946), председатель Центризбиркома СССР (1922-1938), глава Всероссийского Центризбиркома (1919-1938).