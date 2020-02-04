В Одесском СИЗО сокамерники избили заключенного, он умер в карцере

По данным следствия, при содействии работников СИЗО двое заключенных были незаконно помещены в камеру к другому заключенному и побили его.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, в конце минувшей недели начали расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками ГУ «Одесский следственный изолятор» в связи с гибелью заключенного.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР, подчеркнув, что речь идет о крайне серьезном случае, повлекшем смерть заключенного.

По данным следствия, работники Одесского следственного изолятора содействовали двоим заключенным в их допуске к камере, где содержался другой заключенный. Последнему были нанесены телесные повреждения, а сотрудники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он скончался.

Сейчас проводится комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению уголовного преступления.

Отмечается, что один из сотрудников, допустивших злоупотребление служебным положением, является начальником отдела СИЗО.

«Помимо того, в марте 2019 года следователи территориального управления ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тыс. долл. неправомерной выгоды от заключенного за досрочное освобождение и не помещение в карцер», - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в ходе расследования другого уголовного производства о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО, предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного.

«Последнему незаконно разрешили свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами», - уточнили в пресс-службе.

Санкция статьи, инкриминируемой работникам СИЗО – злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее УНИАН сообщал, как на днях министр юстиции без предупреждения посетил СИЗО в Одессе.