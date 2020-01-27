Условия содержания желают лучшего: министр юстиции без предупреждения посетил СИЗО в Одессе (фото)

По словам Малюськи, условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. В этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было", - написал министр в своем Facebook.

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По словам Малюськи, в заведении, как и в других, находятся много людей, смысла для содержания которых он не видит. Он считает целесообразным подать законопроект, который позволит "отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно".

Также министр рассказал, что условия содержания и само здание "мягко говоря, желают лучшего".

Кроме того, в СИЗО не решена проблема наркозависимых лиц: "На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намного больше".

Малюська также заявил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в учреждении. Если не найдет аргументации для этого "правила" – отменит его.

Министр добавил, что условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.

Напомним, на прошлой неделе министр юстиции Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных. А в декабре 2019 года он сообщил, что планирует открывать частные следственные изоляторы временного содержания.