Правоохранители до 1 июня должны быть готовы к расследованию уголовных проступков - глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко утвердил план мероприятий по подготовке полиции к расследованию уголовных проступков, которые должны начаться уже с 1 июля текущего года.

До 1 июня полиция должна быть готова к расследованию уголовных проступков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил на совещании.

“Введение института уголовных проступков разгрузит следователей и позволит повысить качество раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Я утвердил соответствующий план мероприятий, которые до 1 июня должны быть выполнены. До 30 мая необходимо создать и укомплектовать отделы дознания в главных управлениях, в территориальных подразделениях до 30 июня назначить штатных дознавателей. Общая численность дознавателей составит 3 тыс. 644 лица. Также начальники главных управлений должны определить полицейских, которые будут расследовать уголовные проступки и направить их на учебу в соответствующие учебные заведения. Кроме того, дознавателям необходимо создать надлежащие условия для работы”, - сказал Клименко.

Институт уголовного проступка должен был заработать уже с 1 января 2020 года, однако из-за не готовности Нацполиции и прокуратуры парламент принял закон об отсрочке введения института на полгода - до 1 июля.

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Уголовный проступок - это не тяжелые, мелкие преступления, типа мелкого хулиганства или кражи на небольшую сумму, расследование которых будет осуществляться по упрощенной процедуре, что сократит сроки следствия и разгрузит полицейских и суды.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».

Законом путем внесения изменений в действующий Уголовный кодекс Украины вводится институт уголовных проступков.

Уголовным проступком определено деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

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Законом изменена классификация уголовных правонарушений на уголовные проступки, тяжелые, тяжкие и особо тяжкие преступления; согласован вопрос сроков дознания и судебного рассмотрения уголовных проступков; уточнен перечень возможных негласных следственных действий во время дознания; нормирован вопрос источников доказательств.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла изменения в закон об отсрочке введения института уголовного проступка до 1 июля 2020 года.