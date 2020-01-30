Дело против украинских моряков в РФ: стала известна причина приостановки следствия

Адвокат не исключает, что моряков могут объявить в розыск, поскольку они остаются в статусе обвиняемых.

Следствие в отношении украинских моряков, которых ранее незаконно захватывала РФ в Керченском проливе, а позже передала Украине, приостановлено на неограниченный срок.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов.

"Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков", - сказал защитник.

Он также отметил, что следствие приняло подобное решение в связи с тем, что моряки находятся в Украине и им не рекомендуется пребывание на территории России. "Но это не означает, что моряки скрываются", - отметил адвокат.

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По его словам, моряки остаются в статусе обвиняемых, потенциально они могут быть объявлены в розыск, если будут находиться за пределами своей страны. "Такой спящий режим нас не устраивает, поэтому мы обжалуем данное постановление", - резюмировал Полозов.

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что Россия приостановила предварительное следствие по делу украинских военных моряков, освобожденных из плена в сентябре 2019 года.