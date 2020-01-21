Суд сменил экс-начальнику одесской полиции Головину домашний арест на залог

Согласно решению суда, Головина обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Высший антикоррупционный суд Украины отметил подозреваемому в присвоении вещественных доказательств экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, назначив залог в размере 525,5 тыс. грн.

Об этом сказано в решении суда, принятом 17 января.

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Согласно документу, в суд поступило ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Головину, подозреваемому в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн.

Заслушав мнения сторон, суд решил изменить меру пресечения – в качестве альтернативы ночному домашнему аресту подозреваемый (или уполномоченные лица) может внести залог в размере 250 прожиточных минимумов, что составляет 525,5 тыс. грн.

На Головина возлагается ряд обязательств. В частности, прибывать к следователю, прокурору, в суд по первому требованию, не менять своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Срок действия этих обязательств определен судом по 16 марта включительно.

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2019 года в Одессе был задержан бывший начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, который вместе с другими лицами, в том числе своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн.

Позднее ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.