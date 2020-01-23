Чиновники Одесской ОГА вывели в "тень" 1,6 миллиона гривень – СБУ (фото)

Сделка реализовывалась с привлечением работников одного из коммунальных предприятий областного совета.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила факт разворовывания средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации (ОГА) через коммунальное предприятие облсовета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что чиновники присвоили почти 1,6 миллиона гривень при проведении закупки товаров для нужд департамента.

Читайте такжеСБУ разоблачила миллионные махинации руководителя КП в Дрогобыче«Государственные средства выводились в «тень» через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациями и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с привлечением чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области», – говорится в сообщении.

Во время проведенных следователями обысков СБУ в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе правоохранители изъяли контрафактный алкоголь стоимостью более миллиона гривень.