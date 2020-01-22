На Донбассе нашли и спасли пропавшую без вести гражданку Германии

Полиция вернула ее домой.

В Донецкой области на линии разграничения правоохранители спасли гражданку Германии, которая живет в Киеве и пропал без вести больше месяца назад.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, озябшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецком. Она сошла с электрички и не понимала, где находится. Как оказалась в прифронтовой зоне женщина не помнила. Ее согрели теплым чаем и накормили, отмечают в полиции.

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"Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую. Полиция вернула 34-летнюю киевлянку домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на линии разграничения функционируют восемь полицейских станций.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе поклонница "русской весны" получила пять лет условно.