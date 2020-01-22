В Донецкой области поклонница "русской весны" получила пять лет условно

Женщина в 2014 году принимала участие в проведении незаконного так называемого референдума о создании "ДНР".

В Донецкой области суд вынес приговор местной жительнице, которая способствовала "русскому миру", осудив ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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"Великоновоселковский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Суд установил, что женщина, поддерживая нарушение территориальной целостности Украины, в мае 2014 года умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой "русской весны", дала добровольное согласие на участие в работе "участковой избирательной комиссии" по проведению в пгт Великая Новоселка "всеобщего областного референдума» о создании "самостоятельного государства "ДНР".

Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала бюллетени, а после завершения голосования принимала участие в подсчете голосов и передаче бюллетеней и протокола с результатами "волеизъявления" граждан вооруженным боевикам.

За содеянное уголовное правонарушение женщина приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.