Из российской колонии вышел еще один фигурант "дела Хизб ут-Тахрир"

Сегодня истёк пятилетний срок отбывания "наказания" для Примова и Ваитова, который был освобожден несколькими часами ранее.

Из российской колонии вышел еще один фигурант "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Рустема Кямилева.

Сегодня, 22 января, истёк пятилетний срок отбывания "наказания" для Примова и Рустема Ваитова, который был освобожден несколькими часами ранее.

Вместе с адвокатом встречать Примова из колонии приехали крымскотатарские активисты.

Встречу Примова из колонии снимали операторы телеканала "Россия 24", а рядом находились сотрудники ФСБ РФ.

В комментарии УНИАН адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в апреле ожидается освобождение еще одного фигуранта вышеупомянутого дела - Ферата Сайтфуллаева.

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Как сообщал УНИАН, в январе и апреле 2015 года в селе Орлиное под Севастополем прошли обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны, а впоследствии арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайтфуллаев.

Зейтуллаеву инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), а остальным - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону незаконно вынес приговор фигурантам дела: Зейтуллаеву - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Примову, Ваитову и Сайфуллаеву - по пять лет.

Позже приговор Зейтуллаеву был пересмотрен - ему назначили "наказание" в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет.