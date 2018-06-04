Неделя в цифрах

0 поражений зафиксировано у киевского футбольного клуба «Динамо» в чемпионате Украины. По результатам игр, у «Динамо» в турнирной таблице - 66 очков, у «Шахтера», занявшего второе место, 56 очков, и у «Днепра» - третье место – 54 очка.

1 легионер из Грузии – экс-президент этой страны Михаил Саакашвили – был назначен губернатором Одесской области, говорится в соответствующем указе президента Украины. Кроме того, глава государства предоставил Саакашвили украинское гражданство.

2место в розыгрыше кубка Европы занял украинский футбольный клуб «Днепр». Днепропетровская команда в финальном матче Лиги Европы уступила испанской «Севилье» со счетом 2:3.

2,4 млрд долларовпотратила Украина с начала года на обслуживание государственного долга, сообщают в Министерстве финансов. По словам главы ведомства Натальи Яресько, сейчас на обслуживание долгов идет не менее 5% бюджета.

8,5 баллов по шкале Рихтера составила магнитуда землетрясения, произошедшего в Тихом океане к югу от столицы Японии. Это привело к частичной остановке движения скоростных поездов между Токио и Осакой, но объявленная ранее угроза цунами не подтвердилась и была отменена.

9 областей Украины должен был охватить так называемый проект «Новороссия», разработанный в России, сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, для реализации этого проекта предполагался «взрыв протестов» во всех этих областях юга и востока Украины, однако сценарий провалился из-за единства украинского народа.

11 человек были отстранены от любой футбольной деятельности комитетом по этике ФИФА, сообщают в организации.

12 лет лишения свободы, за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 и 3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, грозит экс-ректору Национального университета государственной службы Украины Петру Мельнику.

31% украинцев считают действия властей по стабилизации ситуации в стране совершенно неудовлетворительными, сообщается в исследовании, проведенном компанией TNSOn-lineTRACK. Еще 28% респондентов убеждены, что власть, в основном, не выполняет своих обязанностей, 37% респондентов считают, что власть что-то делает, но не в полном объеме, и лишь 1% опрошенных уверены, что власть полностью выполняет возложенные на нее функции.

45 уголовных дел по событиям в Украине возбудил Следственный комитет РФ, сообщают в российском ведомстве. При этом 28 из этих дел соединены в одном производстве.

51,55% голосов набрал на президентских выборах в Польше оппозиционный кандидат Анджей Дуда, который, по результатам голосования, стал новым президентом и вступит в полномочия 6 августа. Согласно данным польского Центризбиркома, число избирателей, имеющих право голоса, составило более 30 000 000 человек, явка избирателей - 55,34%.

52% украинцев поддерживают европейский вектор Украины, говорится в исследованиях, проведенных Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

70% оружия, которое изымается украинскими правоохранителями из незаконного оборота, вывезено из зоны АТО, сообщают в МВД.

80 украинских военнослужащих погибли и еще 400 были ранены после объявленного президентом Украины режима прекращения огня, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

86% россиян в целом одобрили деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, 13% не одобрили, еще 1% затруднились с ответом, говорится в исследовании социологического опроса «Левада-Центра», которыми располагает УНИАН.

89 политиков Евросоюза попали в список невъездных в Россию, сообщил премьер-министр Нидерландов. В Европейском Союзе этот «черный список» считают необоснованным. В то же время, в Москве называют появление этого списка ответом на действия Евросоюза, но не комментируют его по персоналиям.

100 км рвов и 40 км инженерных заграждений возведены Российской Федерацией вдоль границы с Украиной в Ростовской области, сообщают российские СМИ. По информации российской прессы, инженерное укрепление государственной границы РФ проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия.

2 041 человек погиб в Индии из-за сильной жары в 47 градусов по Цельсию, сообщают иностранные СМИ. Наиболее сложная ситуация сложилась в штатах Телангана и Андхра-Прадеш. Также растет число пострадавших от жары в штатах Западная Бенгалия и Орисса.

67 700 га леса продолжают гореть на территории Российской Федерации, сообщают местные СМИ. Всего зафиксировано 44 лесных пожара. Для их ликвидации привлекалось 2 842 человека, 423 единицы техники и 37 воздушных судов.

300 000 гривен в день зарабатывают организаторы поездок из Донецка по разным направлениям на неконтролируемую Украиной территорию, подсчитали активисты общественной организации «Восточная правозащитная группа». По их информации, ежедневно такие поездки совершают от 150 до 500 человек, а стоимость проезда варьируется от 650 до 1000 гривен с человека.

4 000 000 граждан России не смогут выезжать за границу из-за специальной рекомендации, данной начальством, отмечают в транспортном комитете Ассоциации туроператоров России.

1 500 000 000 гривен составляет в Украине задолженность по зарплате, сообщают в Государственной службе статистики. По данным Госстата, 70% общей задолженности составляют долги экономически активных предприятий. Кроме того, задолженность в апреле, по сравнению с мартом, сократилась на 110 000 000 гривен.

14 500 000 гривен за уничтоженную технику и успешное выполнение боевых задач было выделено украинским бойцам, сообщают украинские СМИ. Кроме того, за непосредственное участие в боевых действиях уплачено 12 248 000 гривен, за успешное выполнение боевых задач – 1,766 млн гривен.

795 000 000 человек, страдающих от голода, насчитывается сегодня в мире, говорится в ежегодном докладе по голоду ООН. Это означает, что каждый девятый житель планеты страдает от недоедания.

1 000 000 000 гривен на покупку жилья для участников АТО выделил Кабинет министров Украины, сообщают в правительстве.

8201 000 000 гривенсоставил профицит государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2015 года, сообщают в Министерстве финансов Украины.

385 935 000 000 гривен убытка до налогообложения получили крупные и средние предприятия Украины за первый квартал 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. Это в 3,1 раза больше убытка за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Андреева