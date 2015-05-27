ООН: Почти 800 миллионов жителей Земли страдают от голода

Число голодающих людей в мире снизилось до 795 миллионов, то есть на 216 миллионов человек по сравнению с 1990-92 гг., а это примерно каждый девятый человек в мире, говорится в последнем издании ежегодного доклада по голоду ООН, сообщает ФАО.

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В развивающихся странах количество человек, которые не потребляют достаточное количество продовольствия для ведения здоровой и активной жизни, снизилось до 12,9%, для сравнения четверть века назад этот показатель составлял 23,3%.

Большинство - 72 из 129 - стран, отслеживаемых ФАО, добились Цели развития тысячелетия по сокращению вдвое доли недоедающего населения к 2015 году, при этом развивающимся странам в целом немного не хватило для того, чтобы достичь этой цели.