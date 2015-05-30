Москва объяснила введение "черного списка": это ответ на санкции ЕС

Ограничения на въезд в РФ для представителей некоторых стран ЕС были введены исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД России.

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По его словам, Москва подтверждает, что направила в страны ЕС список лиц, которым запрещен въезд в РФ, однако не хотела бы комментировать его по персоналиям.

«Они (списки) были переданы нашим европейским партнерам в доверительной форме, и их публикация остается на совести соответствующих стран», - сказал источник и добавил, что ограничения на въезд в РФ для представителей некоторых стран ЕС были введены исключительно в качестве ответа на действия Евросоюза.

"Ответ на требования некоторых европейских стран объяснить, почему именно эти лица вошли в списки тех, кому запрещен въезд в РФ, простой - это было сделано кампанию, которую развязали в отношении России некоторые государства Евросоюза во главе с Германией", - отметил источник.

Он подчеркнул, что США в ситуации с взаимными черными списками "ведут себя адекватнее, чем страны ЕС".

"Аналогичный список существует и в отношении граждан США, однако надо отметить, что в этом случае наши американские партнеры ведут себя конструктивнее, чем европейские", - сказал источник.