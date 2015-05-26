РФ проигнорировала более 20 обращений Украины о встрече консула с украинцами Клихом и Карпюком

РФ проигнорировала более 20 обращений Министерства иностранных дел Украины о встрече консульских сотрудников с украинскими гражданами Станиславом Клихом и Николаем Карпюком, содержащихся на территории России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на настоящее время уже более 20 обращений Украины в адрес российских властей проигнорировано относительно доступа украинских консулов к гражданам Украины Карпюку и Клиху. Это грубое нарушение их прав. Это грубое нарушение наших двусторонних конвенций. И, к сожалению, по состоянию на настоящее время мы не можем получить доступ к ним, но продолжаем бомбардировать Российскую Федерацию запросами по всем каналам для того, чтобы мы, наконец, могли с этими людьми поговорить и убедиться, что они здоровы и что их права не нарушаются", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало протест в связи с продолжением нарушения российской стороной прав граждан Украины Николая Карпюка (задержан 21 марта 2014 года) и Станислава Клиха (задержан 11 августа 2014 года), содержащихся под стражей на территории РФ. Реакции на это с российской стороны не было.

Всего в РФ удерживают около 30 граждан Украины, к которым не допускают украинских консулов.