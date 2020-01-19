"Тепло, сырость, полные и пустые камеры": министр юстиции рассказал о визите в Лукьяновское СИЗО (фото)

В изоляторе, по словам министра, удерживают большое количество людей.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о внезапном визите в столичный Лукьяновский следственный изолятор, который он совершил в воскресенье.

Об этом глава Минюста написал на странице в Facebook.

По словам чиновника, в СИЗО его поразило обилие людей, содержащихся чрезмерно долго. Он рассказал о двух парнях, которые, по словам министра, провели на Лукьяновке больше трех лет.

"И они далеко не "рекордсмены". Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виноваты в совершении преступления", - написал он.

Также, по словам министра, в учреждении отсутствует четкий алгоритм распределения по камерам. Условия в разных зданиях и камерах - не одинаковы.

"Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил Малюська.

Он также сообщил, что в СИЗО везде есть сырость, которая разрушает стены. Отопление в учреждении есть, местами даже там, где оно не нужно.

"На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, на днях Мониторинговая группа Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявила ряд существенных нарушений прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.