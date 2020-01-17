В Одесском СИЗО заключенных незаконно содержали в карцерах – прокуратура
В Одесском следственном изоляторе троих заключенных незаконно содержали в карцерах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на этой неделе заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском СИЗО.
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Как отмечается, по результатам встречи с заключенными из карцерных помещений были освобождены три человека.
«Установлено, что работниками изолятора допущено нарушение порядка определения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования заключенные переведены из карцера в обычные камеры», - сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в СИЗО начато служебное расследование.
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