В Одесском СИЗО заключенных незаконно содержали в карцерах – прокуратура

В следственном изоляторе проводится служебное расследование фактов незаконного обращения с заключенными.

В Одесском следственном изоляторе троих заключенных незаконно содержали в карцерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на этой неделе заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском СИЗО.

Читайте такжеОхранник в СИЗО признался, что ждет освобождения Донецка от "русского мира" - освобожденный из плена "ДНР"

Как отмечается, по результатам встречи с заключенными из карцерных помещений были освобождены три человека.

«Установлено, что работниками изолятора допущено нарушение порядка определения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования заключенные переведены из карцера в обычные камеры», - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в СИЗО начато служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета поссорились из-за украинский язык.