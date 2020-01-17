В Запорожье подросток разбился после падения с моста
09:15, 17 января 2020Общество
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16-летнего парня от прыжка пытался отговорить проезжавший мимо водитель.
Окончательную причину смерти подростка установят специалисты / Скриншот
Вчера в Запорожье в результате падения с моста погиб 16-летний подросток.
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Как сообщает "Первый Запорожский" подросток спрыгнул с Арочного моста. По данным издания погиб парень 2003 года рождения, ученик Запорожского гидроэнергетического колледжа.
По предварительной информации — парень покончил с собой. Но окончательно причину смерти установит следствие.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, медики скорой помощи и полиция. На месте происшествия мама подростка опознала своего сына.
Как сообщается, парня, перелазившего через ограждение, заметил водитель проезжающего мимо авто. Он остановился, и постарался отговорить парня прыгать. Но подросток, все же, прыгнул с моста.
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