В Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар - доклад

В Украине больше всего права нарушаются на оккупированных территориях и в Крыму.

Главная угроза для прав человека и свободы слова в мире в прошлом году поступала от властей Китая.

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Об этом заявил руководитель американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот во время презентации доклада о соблюдении прав человека в 2019 году. Отчет анализирует ситуацию с защитой прав человека в 100 странах мира. Среди других угроз в мире назвали противоправные действия правительств Сирии, России, Йемена, Саудовской Аравии, передает Голос Америки.

В своем ежегодном докладе исследователи указали, что в Китае "создана масштабная система слежения", нацеленная на то, чтобы "установить тотальный контроль над обществом".

Правозащитники раскритиковали США за то, что страна "отказалась от постоянной защиты прав человека".

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот сказал: "При президенте Трампе американское правительство потеряло репутацию защитника прав человека. Правительство пытается выступать за права человека в Иране или Венесуэле, но делает это выборочно, только когда права человека нарушают враждебные США режимы.

В других случаях Трамп принимает в свои объятия одного автократа за другим. Прекрасным примером является Путин. Но этот список можно продолжить - Эрдоган в Турции, Сиси в Египте, Дутерте на Филиппинах и так далее. Когда президент США принимает этих автократов, другим ветвям власти, которые хотели бы защищать права человека, сложно это делать. Государственный департамент может выступить с заявлением, Министерство финансов может ввести санкции, Конгресс может принять резолюцию, но все это менее действенно, из-за линии поведения президента Трампа".

В Украине больше всего права нарушаются на оккупированных территориях, в Крыму. Среди сфер деятельности, больше всего нарушений зафиксировано в журналистской работе, считают исследователи.

Среда для СМИ оставалась опасной в 2019 году, пишут правозащитники в докладе, который накануне презентовали в ООН.

Зафиксировано не менее 11 случаев избиения журналистов, одного журналиста убили. В документе вспоминают журналиста-расследователя Вадима Комарова, который умер летом прошлого года в результате травм головы после жестокого избиения неизвестными лицами. "Журналисты получают угрозы, испытывают препятствия в работе, иногда, со стороны органов власти. В частности имеет место повреждение их техники, ограничивается доступ журналистов на официальные мероприятия", - говорится в докладе Human Rights Watch.

Отдельно указывается, что до сих пор не привлечены к ответственности причастные к убийствам на Майдане 2014 года и к насилию в Одессе.

На оккупированных территориях нарушаются права пенсионеров. В восточной Украине в прошлом году зафиксировали значительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения. Впрочем активные атаки на гражданские учреждения продолжаются.

Только за первые три месяца 2019 года втрое выросло количество обстрелов школ с обеих сторон военного конфликта, говорится в докладе. В целом за шесть лет военного конфликта в Украине убили 147 детей.

В оккупированном Крыму российская власть продолжает преследовать крымских татар. "Только в марте российская власть арестовала 24 человека в Крыму, большинство из которых – активные члены "Крымской солидарности". ... Ни одного из них не обвинили в причастности к насилию. По крайней мере четырех из них пытали", - пишут правозащитники.

Сообщается о преследованиях на религиозной почве на подконтрольной правительству территории после создания Украинской православной церкви.

В Украине имели место "запугивание и угрозы в отношении членов Украинской православной церкви, в некоторых случаях полиция не реагировала на эти факты, а иногда была причастна к ним", - говорится в документе.

"Служба безопасности Украины провела десятки рейдов на дома священников или церкви, связанные с Русской православной церковью", - пишут исследователи, не уточняя причин этих рейдов.

Улучшилась ситуация с соблюдением прав меньшинств. В подтверждение этого исследователи назвали мирное проведение крупнейшего в истории Украины Марша равенства, в котором приняли участие около 8 тыс. людей. Улучшилась также работа полиции в вопросе защиты прав представителей меньшинств.