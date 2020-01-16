На Львовщине собака с отрубленными лапами приютила чужих щенков (видео)
11:31, 16 января 2020Общество
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У нее так сильно проявился материнский инстинкт, что даже появилось молоко.
Мамой стала собака Майя, которую нашли с отрубленными лапами на Львовщине
Собака Майя, которую нашли с отрубленными четырьмя лапами на Львовщине, стала мамой.
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Собака приютила двух чужих щенков. Собачек, которых выкинули на помойку, она не только согревает, но и кормит. У Майи так сильно проявился материнский инстинкт, что даже появилось молоко.
Также отмечается, что волонтеры решили поставить собаку на лапы, собрали средства и заграницей сделали для нее протезы. Месяц назад собака впервые испытала новые конечности. Сейчас она все еще привыкает к ним, ежедневно тренируется.
Ранее УНИАН сообщал, что стриминг-сервис создал плейлисты и подкасты для любимцев, которые остаются дома.
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