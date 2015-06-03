Донецкий национальный университет отметил 50-летие на Винниччине

Чтобы поздравить коллектив вуза со знаменательной датой, торжественное заседание Ученого совета университета посетили председатель областной государственной администрации Валерий Коровий, заместитель председателя – директор Департамента образования и науки ОГА Игорь Ивасюк, председатель областного совета Сергей Свитко и и.о. Винницкого городского головы Сергей Моргунов.

Праздничное собрание приветственным словом открыл ректор Донецкого национального университета Роман Гринюк, сделав экскурс в историю становления учреждения и его современное развитие. «2014 год для университета и для всей страны был тяжелым и беспокойным. На Донбассе начались боевые действия. Эта война поставила нас, педагогов, перед нелегким выбором: оставаться дома, или оставаться украинцами. И мы сделали свой выбор. На предложение переноса Донецкого национального университета в Виннице откликнулись те, кто всем сердцем проникся свободным, героическим духом украинского народа», - отметил Роман Гринюк. Руководитель ДонНУ также отметил, что для решения организационных вопросов, связанных с переездом учреждения в Винницу, и утверждения университетских традиций в новых условиях было приложено немало усилий. Затем выразил благодарность представителям винницкой власти, общественным и благотворительным организациям края за содействие и поддержку вуза в такие нелегкие для него времена.

По случаю знаменательной для университета даты с приветственным словом обратился к коллективу ДонНУ председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. Руководитель области зачитал участникам торжества приветственные адреса от Президента Украины Петра Порошенко и Министра образования и науки Украины Сергея Квита, а также вручил преподавателям вуза государственные и ведомственные награды.

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«Наши сердца - с вами, они бьются в одинаковом ритме. И это, пожалуй, на сегодня самое главное, - отметил, обращаясь к университетскому коллективу председатель ОГА Валерий Коровий. - Как человеку, который пришел из науки в органы государственной власти, во время общения с преподавателями и студентами мне сразу бросается в глаза их высокий профессиональный уровень. И это действительно большая работа профессорско-преподавательского состава и тех поколений, которые формировали университет».

Свои поздравления в адрес ДонНУ высказал и и.о. Винницкого городского головы Сергей Моргунов. «Вы молодцы, что даже в тех тяжелых условиях 2014-2015 года, когда никто даже не мог подумать, что придется так быстро переезжать в другой город, вы действительно объединились, сплотились и достигли тех высот, когда сегодня в мире ваш вуз признан одним из лучших, - отметил Сергей Моргунов.– И мне лично и всей территориальной общине города приятно, что, когда стоял выбор, куда переехать, вы выбрали именно Винницу».

Руководители области и города пожелали коллективу ДонНУ дальнейшего процветания, мира и благополучия, а затем вручили педагогам и студентам университета Почетные грамоты областной государственной администрации и областного совета, а также грамоты Винницкого городского совета.

Отличия по случаю праздника получили представители университетского коллектива и от Департамента образования и науки Винницкой ОГА. Юбиляры же в знак благодарности за поддержку презентовали своим новым друзьям благодарности и сувениры.