Донецкий национальный университет отметил 50-летие на Винниччине
Донецкий национальный университет, который осенью прошлого года переехал в Винницу, отметил 50-летие со времени организации на базе педагогического института Донецкого государственного университета.
Чтобы поздравить коллектив вуза со знаменательной датой, торжественное заседание Ученого совета университета посетили председатель областной государственной администрации Валерий Коровий, заместитель председателя – директор Департамента образования и науки ОГА Игорь Ивасюк, председатель областного совета Сергей Свитко и и.о. Винницкого городского головы Сергей Моргунов.
Праздничное собрание приветственным словом открыл ректор Донецкого национального университета Роман Гринюк, сделав экскурс в историю становления учреждения и его современное развитие. «2014 год для университета и для всей страны был тяжелым и беспокойным. На Донбассе начались боевые действия. Эта война поставила нас, педагогов, перед нелегким выбором: оставаться дома, или оставаться украинцами. И мы сделали свой выбор. На предложение переноса Донецкого национального университета в Виннице откликнулись те, кто всем сердцем проникся свободным, героическим духом украинского народа», - отметил Роман Гринюк. Руководитель ДонНУ также отметил, что для решения организационных вопросов, связанных с переездом учреждения в Винницу, и утверждения университетских традиций в новых условиях было приложено немало усилий. Затем выразил благодарность представителям винницкой власти, общественным и благотворительным организациям края за содействие и поддержку вуза в такие нелегкие для него времена.
По случаю знаменательной для университета даты с приветственным словом обратился к коллективу ДонНУ председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. Руководитель области зачитал участникам торжества приветственные адреса от Президента Украины Петра Порошенко и Министра образования и науки Украины Сергея Квита, а также вручил преподавателям вуза государственные и ведомственные награды.
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«Наши сердца - с вами, они бьются в одинаковом ритме. И это, пожалуй, на сегодня самое главное, - отметил, обращаясь к университетскому коллективу председатель ОГА Валерий Коровий. - Как человеку, который пришел из науки в органы государственной власти, во время общения с преподавателями и студентами мне сразу бросается в глаза их высокий профессиональный уровень. И это действительно большая работа профессорско-преподавательского состава и тех поколений, которые формировали университет».
Свои поздравления в адрес ДонНУ высказал и и.о. Винницкого городского головы Сергей Моргунов. «Вы молодцы, что даже в тех тяжелых условиях 2014-2015 года, когда никто даже не мог подумать, что придется так быстро переезжать в другой город, вы действительно объединились, сплотились и достигли тех высот, когда сегодня в мире ваш вуз признан одним из лучших, - отметил Сергей Моргунов.– И мне лично и всей территориальной общине города приятно, что, когда стоял выбор, куда переехать, вы выбрали именно Винницу».
Руководители области и города пожелали коллективу ДонНУ дальнейшего процветания, мира и благополучия, а затем вручили педагогам и студентам университета Почетные грамоты областной государственной администрации и областного совета, а также грамоты Винницкого городского совета.
Отличия по случаю праздника получили представители университетского коллектива и от Департамента образования и науки Винницкой ОГА. Юбиляры же в знак благодарности за поддержку презентовали своим новым друзьям благодарности и сувениры.