Во Львовской области в результате непогоды затоплены десятки домов

Спасатели откачивают воду из подвалов. К работам, по информации пресс-службы Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, привлекли специализированную технику, передает радио "Свобода".

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Во Львове в результате сильного ливня и ветра вечером 26 мая упало несколько деревьев, которые повредили два автомобиля. 27 мая в регионе ожидают сильные дожди, а в отдельных районах области синоптики прогнозируют град и шквальный ветер.

По данным пресс-службы ГСЧС, в ночь на 27 мая в результате непогоды (дождь, шквалистые порывы ветра) обесточены 167 городов и деревень в девяти областях.

Больше всего от стихии пострадала Львовская область, где электричества не стало в 45 населенных пунктах, добавили в ведомстве.