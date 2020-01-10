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Взрывчатки на станции "Майдан Независимости" не нашли – ее открыли

17:00, 10 января 2020
Общество
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Открыли и пересадку на "красную" линию / фото УНИАН

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

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«Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее центральную станцию метро "синей" ветки закрыли из-за информации о наличии взрывчатки. Также не работала пересадка на "красную" линию.

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