Взрывчатки на станции "Майдан Независимости" не нашли – ее открыли

Метрополитен работает в обычном режиме.

Станцию киевского метро «Майдан Независимости» на вход/выход и пересадку открыли. Об этом сообщает Киевский метрополитен. Читайте также"Подрывнику" моста Метро в Киеве продлили срок содержания под стражей «Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – говорится в сообщении. Ранее центральную станцию метро "синей" ветки закрыли из-за информации о наличии взрывчатки. Также не работала пересадка на "красную" линию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter