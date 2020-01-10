Взрывчатки на станции "Майдан Независимости" не нашли – ее открыли
17:00, 10 января 2020Общество
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Метрополитен работает в обычном режиме.
Открыли и пересадку на "красную" линию / фото УНИАН
Станцию киевского метро «Майдан Независимости» на вход/выход и пересадку открыли.
Об этом сообщает Киевский метрополитен.
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«Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Ранее центральную станцию метро "синей" ветки закрыли из-за информации о наличии взрывчатки. Также не работала пересадка на "красную" линию.
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