Адвокаты заявляют, что за месяц пребывания в СИЗО с Антоненко фактически не проводились следственные действия

Сторона защиты утверждает, что за все время пребывания подозреваемого под стражей с ним провели лишь один допрос, также состоялась попытка провести следственные действия с нарушением законодательства.

С музыкантом, ветераном АТО Андреем Антоненко, подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, фактически не проводились следственные действия во время его пребывания в следственном изоляторе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил один из его адвокатов Станислав Кулик.

Он рассказал, что за все время пребывания Антоненко под стражей, в течение примерно одного месяца, с ним провели только один допрос.

Также адвокат отметил, что следствие пыталось провести следственный эксперимент, а именно пройти с Антоненко по местам, которые зафиксированы камерами видеонаблюдения в материалах следствия.

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Однако Антоненко отказался участвовать в этом следственном эксперименте без своих адвокатов.

Кулик также уточнил, что одного из адвокатов предупредили всего за час об этих следственных действиях, и он не успел доехать, а Антоненко предложили адвоката из центра бесплатной юридической помощи.

"Однако этот адвокат придерживался правил адвокатской этики и следственные действия с нарушением законодательства проведены не были", - сказал Кулик.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.