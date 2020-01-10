В Офисе генпрокурора назвали количество закрытых правоохранителями нелегальных игорных заведений

По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых проведено почти 1 тыс. 200 обысков и изъято 11 тыс. 600 единиц игрового оборудования и компьютерной техники.

Офис генерального прокурора совместно с правоохранительными органами прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1 тыс. 200 обысков, изъяли 11 тыс. 600 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

В Офисе генпрокурора заметили, что прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности относительно окончания расследования и надлежащей поддержки обвинения по этим уголовным производствам в суде.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, о чем сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции прекратить функционирование игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей.