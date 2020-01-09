Посол Украины в Израиле заявил о контрпродуктивности дискуссии относительно деятелей ОУН-УПА

Геннадий Надоленко подчеркнул, что "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины".

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в Министерстве иностранных дел Израиля заявил о контрпродуктивности дискуссии относительно деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает посольство Украины в Государстве Израиль в Facebook.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении.

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Посол Украины отметил, что "возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины".

По его словам, дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Как сообщал УНИАН, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цыхоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность относительно чествования в Украине памяти деятелей ОУН и УПА. Дипломаты отметили, что деятельность членов ОУН-УПА нужно навсегда осудить.

«С большим беспокойством и прискорбием мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», - отметили послы.

В их совместном заявлении говорилось, что 24 декабря 2019 года Львовский облсовет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинского расы».

Кроме того, послы заявили, что 1 января 2020 года КГГА на своей здания выставила баннер с портретом Степана Бандеры.

8 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Цыхоцкого в связи с заявлением о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.