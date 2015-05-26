Искусствоведы о демонтаже коммунистической символики: мы пытаемся разрушить целый пласт культуры

Согласно законам о декоммунизации, вступивших в силу в Украине с 21 мая, местные власти должны, в частности, позаботиться о сносе всех памятников коммунистическим вождям и очистить фасады зданий от символики тоталитарного режима, пишет Немецкая волна.

Комиссия по вопросам культуры Киевсовета еще 6 мая поддержал проект решения о демонтаже коммунистической символики на станциях столичной подземки. В проекте говорится о девяти станциях, где предполагается демонтаж и монументальных ансамблей, и мозаичных панно, которыми расписаны стены. Инициатор проекта – депутат Киевсовета от фракции "Свобода" Руслан Андрийко.

"Я не знаток искусства, но хранить даже высокохудожественные произведения с изображением того же красноармейца – это все равно, что в немецком метро хранить очень красивые работы, но с Адольфом Гитлером или бравыми воинами СС", - объясняет свою позицию автор проекта в общении со СМИ. "Это символы оккупационного режима. И какими бы красивыми они не были, нужно от них избавляться. Потому что там, где хранятся такие памятники советского режима, там и сейчас война и оккупация", - отмечает молодой депутат, имея в виду ситуацию на Донбассе.

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В то же время переселенцы из Донбасса выступили с общественной инициативой сохранить от уничтожения, в частности, мозаичные панно в киевском метрополитене как памятники монументального искусства. Они инициировали создание экспертной комиссии на уровне государства из историков, архитекторов, искусствоведов. "Иначе - неизвестно, когда, где и кому придет в голову уничтожать памятники культуры. Без экспертной оценки мы рискуем, ведя борьбу с советским, повторить именно советский подход. Когда принимались решения об уничтожении художественных произведений с вердиктом "идеологически враждебный", - отмечает в беседе с DW Евгения Моляр, искусствовед арт-фонда "Изоляция".

Философ и культуролог из Киево-Могилянской академии, публицист Игорь Лосев считает, что именно консервация советской культурной среды на Донбассе и сформировала всех тех, кто поддержал сепаратистов и подтолкнул страну к войне.

"Если кто-то пускает псевдоэстетическую слюну по тоталитарному искусству, пусть ходит в музей тоталитаризма, платит деньги и наслаждается чем угодно. Даже эта мозаика в метро, это не культурное наследие – это монументальная пропаганда тоталитаризма. Конечно, она может быть талантливой, но от этого не перестает быть преступной. И избавляться от нее нужно радикально", - считает Лосев.

28 июня департамент коммунальной собственности Киева определит перечень всех объектов, которые однозначно подлежат демонтажу как в метро, так и в городе, рассказала DW руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Наталья Макогон. "Мы ждем прописанного механизма финансирования и четкий алгоритм действий", - говорит представительница метро. Ведь это касается и технологических процессов в метро, поскольку все символы имеют и практическую составляющую.

Например, символические звездочки расположены на вентиляционных решетках. И если их демонтировать, то сразу же нужно устанавливать новые решетки. Ведь люки в метро не могут оставаться открытыми. Так же пока не понятно, что именно и как демонтировать в мозаичных панно или комплексных ансамблях. "Например, на станции "Вокзальная", которая также является памятником архитектуры, латунные медальоны символизируют исторические эпохи от Киевской Руси до советской Украины, разумеется, с изображением Ленина. Если мы убираем 20-е века, то тут же встает вопрос, чем мы его заменяем?" - объясняет ситуацию Макогон

Полемика вокруг демонтажа памятников усиливается и в обществе, и в экспертной среде. Искусствовед Национального художественного музея Украины, Людмила Ковальская, поддерживая инициативу по сохранению памятников, говорит: "Я помню, как в начале 90-х годов мы собирали по крошкам произведения украинских художников 20-30-х годов, которые власть подвергала уничтожению . Но зачем нам сейчас все это снова повторять? То есть, мы своими руками создаем очередную руину, пытаясь разрушить целый пласт культуры 60-80-х годов", - подчеркивает искусствовед.

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Многолетние соцопросы показывали низкую популярность коммунистической идеологии в Украине, рассказал DW доктор социологических наук, сотрудник Института социологии НАНУ Александр Стегний. Поэтому априори можно предполагать, что общий фон по отношение общества к закону о декоммунизации не будет негативным, говорит социолог. А вот к демонтажу памятников эпохи может быть разное отношение, замечает ученый.

"Главное, чтобы этим не занимались политиканы ради политических дивидендов", - говорит социолог. Похожее мнение корреспондент DW случайно услышал и в столичном метро от жительницы Киева. "Мы можем пересмотреть свое отношение к истории. Но главное - чтобы ее не политизировать, бездумно демонтируя памятники. Иначе это как вырвать страницы из книги и сказать, что их не было. Все, забыли".