Стало известно, сколько человек встречали Новый год на Софийской площади

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади.

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых проходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий», - говорится в сообщении.

Продолжается празднование и на Контрактовой площади, которую в новогоднюю ночь посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы.

По оперативной информации столичных спасателей, в течение ночи не поступило ни одного вызова по чрезвычайным ситуациям.